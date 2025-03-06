ABD'de 25 bin dolarlık Lego hırsızlığı

Contra Costa Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Michael Ivory Fletcher, 15 Ağustos 2024 ile 15 Şubat 2025 tarihleri arasında Walnut Creek ve San Ramon’daki Target mağazalarından Lego setleri çalmakla suçlanıyor. Fletcher hakkında ticari hırsızlık ve büyük çaplı hırsızlık suçlamaları yöneltiliyor.

Aynı yöntemle yedi kez hırsızlık yaptığı öne sürülüyor

Yetkililere göre Fletcher, her defasında aynı yöntemi kullanarak mağazalara tek başına girip Lego ürünleriyle dolu bir alışveriş arabasını hızla dışarı çıkarıyordu.

Çaldığı ürünleri engelli park alanına bıraktığı araca yükleyen Fletcher’ın bu yöntemi en az yedi kez uyguladığı tespit edildi. Şüphelinin belirli Lego setlerini hedef alıp almadığı ise bilinmiyor.

Fletcher’ın yalnızca Contra Costa bölgesinde değil, Solano, Alameda, San Joaquin, Sonoma ve Santa Clara dahil olmak üzere birçok farklı bölgede de hırsızlık yaptığı düşünülüyor.

Alameda Bölge Savcılığı, Fletcher’ın Fremont’taki bir Target mağazasından 1.881 dolar değerinde Star Wars temalı Lego setleri çaldığını belirterek hakkında ek suçlamalar yöneltti.

500 bin dolar kefaletle tutuklu bulunuyor

Fletcher, Walnut Creek’teki bir Target mağazasında yakalanarak Martinez Gözaltı Merkezi’ne gönderildi. 500 bin dolarlık kefaletle tutuklu bulunan şüphelinin, hakkındaki tüm suçlamalar nedeniyle toplam 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Lego setleri hırsızların hedefinde

Son yıllarda ABD’nin San Francisco Körfez Bölgesi’nde Lego hırsızlıklarının arttığı belirtiliyor. Geçen yıl Solano’da bir kişi, 900 dolarlık Lego seti çaldıktan sonra polisle 18 kilometrelik bir kovalamacaya girmişti.

Haziran 2023’te ise San Mateo’daki bir mağazadan 3 bin 500 dolardan fazla değerinde Lego çalan dört kişi tutuklanmıştı.

Fiyatları 100 ila 1.000 dolar arasında değişen Lego setleri, ikinci el piyasasında orijinal fiyatlarının yaklaşık yüzde 50’sine alıcı bulabiliyor. Bu durum, oyuncak hırsızları için cazip bir gelir kaynağı oluşturuyor.