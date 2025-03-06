Az Bulutlu -1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 06.03.2025 06:23

Polisi gören hırsız çaldığı elmas küpeleri yuttu

Florida'nın Orlando kentinde bir hırsız, polis tarafından gözaltına alınmadan hemen önce değeri yarım milyon doları aşan çalıntı küpeleri yuttu.

Polisi gören hırsız çaldığı elmas küpeleri yuttu

Orlando polisi, 32 yaşındaki Jaythan Gilder’in, Florida’daki bir Tiffany & Co. mağazasında çalışanlara kendisini "profesyonel bir sporcunun temsilcisi" olarak tanıttığını ve bu şekilde yüksek değerli mücevherleri görmeyi başardığını açıkladı.

Gilder’in küpeleri çalarak mağazadan kaçtığı belirtildi.

Aynı gün içinde yakalanan şüphelinin, polis memurları tarafından "çalınan küpeler olduğuna inanılan birkaç nesneyi yutarken" görüldüğü kaydedildi.

Polis, Gilder’in toplam 769 bin 500 dolar değerinde iki çift küpe ile bir de elmas yüzük çalmaya çalıştığını ancak kaçarken yüzüğü düşürdüğünü bildirdi.

Röntgen görüntüsü paylaşıldı

Yetkililer daha sonra, bir kişinin karnında yabancı bir cisim bulunduğunu gösteren bir röntgen görüntüsünü paylaştı. Orlando polisi, BBC’nin takıların ele geçirilip geçirilmediğine dair sorusuna yanıt vermedi.

Gilder’in daha önce de Tiffany & Co. mağazalarını hedef aldığı ve 2022 yılında Teksas’taki bir şubeden hırsızlık yaptığı öğrenildi. Ayrıca, komşu eyalet Colorado’da hakkında 48 ayrı yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Şüpheli, 100 bin doların üzerinde değere sahip çalıntı mal içeren birinci derece büyük hırsızlık ve maskeli soygun suçlamalarıyla yargılanacak. Mahkemede suçlu bulunana kadar masum kabul ediliyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
ABD, düzensiz göçe yardım etmekle suçlanan yabancı yetkililere vize kısıtlamaları getirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:30
Güney Kore'de savaş uçağı yanlışlıkla bomba attı
07:10
Tüm COVID varyantlarına karşı yeni antikor tedavisi
07:05
Bilim insanları, hücresel düzeyde yaşlanmayı tersine çevirebilecek anahtar proteini keşfetti
07:00
Sosyal medya kullanırken vücudumuz nasıl tepki veriyor?
06:56
Dövme ile cilt kanseri arasında ilişki var mı?
06:53
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hijyen astornotları tehlikeye atabilir
Sinop'ta heyelan: 3 ev yıkıldı
Sinop'ta heyelan: 3 ev yıkıldı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu Fidan ailesi TRT Haber'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu Fidan ailesi TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ