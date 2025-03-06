Polisi gören hırsız çaldığı elmas küpeleri yuttu

Orlando polisi, 32 yaşındaki Jaythan Gilder’in, Florida’daki bir Tiffany & Co. mağazasında çalışanlara kendisini "profesyonel bir sporcunun temsilcisi" olarak tanıttığını ve bu şekilde yüksek değerli mücevherleri görmeyi başardığını açıkladı.

Gilder’in küpeleri çalarak mağazadan kaçtığı belirtildi.

Aynı gün içinde yakalanan şüphelinin, polis memurları tarafından "çalınan küpeler olduğuna inanılan birkaç nesneyi yutarken" görüldüğü kaydedildi.

Polis, Gilder’in toplam 769 bin 500 dolar değerinde iki çift küpe ile bir de elmas yüzük çalmaya çalıştığını ancak kaçarken yüzüğü düşürdüğünü bildirdi.

Röntgen görüntüsü paylaşıldı

Yetkililer daha sonra, bir kişinin karnında yabancı bir cisim bulunduğunu gösteren bir röntgen görüntüsünü paylaştı. Orlando polisi, BBC’nin takıların ele geçirilip geçirilmediğine dair sorusuna yanıt vermedi.

Gilder’in daha önce de Tiffany & Co. mağazalarını hedef aldığı ve 2022 yılında Teksas’taki bir şubeden hırsızlık yaptığı öğrenildi. Ayrıca, komşu eyalet Colorado’da hakkında 48 ayrı yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Şüpheli, 100 bin doların üzerinde değere sahip çalıntı mal içeren birinci derece büyük hırsızlık ve maskeli soygun suçlamalarıyla yargılanacak. Mahkemede suçlu bulunana kadar masum kabul ediliyor.