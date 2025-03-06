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Dünya
AA 06.03.2025 06:16

ABD, düzensiz göçe yardım etmekle suçlanan yabancı yetkililere vize kısıtlamaları getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’ye düzensiz göçü kolaylaştırmakla suçlanan yabancı hükümet yetkililerini ve diğer kişileri hedef alan yeni bir vize kısıtlama politikasını duyurdu.

ABD, düzensiz göçe yardım etmekle suçlanan yabancı yetkililere vize kısıtlamaları getirdi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Rubio, ülkenin sınırlarını güvence altına almanın güvenli ve müreffeh bir ABD için çok önemli olduğunu belirtti.

Rubio, göç yolları üzerindeki ülkelerin, ABD’ye yasa dışı olarak girmeye çalışanlara karşı üzerlerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, “Bugün, göçmenlik ve gümrük görevlileri, havaalanı ve liman otoritesi görevlileri ve ABD’ye yasa dışı göçü bilerek kolaylaştırdığı düşünülen diğerleri de dahil olmak üzere yabancı hükümet yetkililerine uygulanacak yeni bir vize kısıtlama politikasını duyuruyorum.” dedi.

Bu kısıtlamaların ABD’ye seyahat eden yasa dışı göçmenlere yönelik ulaşım ve seyahat hizmetlerini bilerek sağlayan özel sektör aktörlerini de kapsadığını belirten Rubio, bu önlemlerin söz konusu yetkililerin düzensiz göçmenler konusundaki politika ve yasaların uygulanmasını sağlama sorumluluğunu üstlenene kadar devam edeceğini kaydetti.

Rubio, herhangi bir ülke veya şahıs ismi vermeyerek, “ABD, ulusal güvenlik çıkarlarımızı savunma konusunda geri adım atmayacaktır.” ifadesini paylaştı.

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