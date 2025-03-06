BBC sunucusu, kanalın Gazze politikaları nedeniyle istifa etti

Patel, kaleme aldığı yazısında, BBC’de Orta Doğu uzmanı olarak çalıştığı dönemde, ailesi öldürüldükten sonra bir araç içinde mahsur kalan beş yaşındaki Hind Rajab’ın hikayesini haberleştirmek için defalarca çaba sarf ettiğini ancak haber merkezinin bu olaya kayıtsız kaldığını belirtti.

Hind Rajab’ın İsrail ordusunun 300 kez ateş açtığı araç içinde hayatını kaybettiğini hatırlatan Patel, BBC’nin ancak bu ölüm gerçekleştiğinde haber yaptığını, ancak haberin başlığında saldırının failiyle ilgili net bir ifade yer almadığını söyledi.

"BBC, Filistinli çocukları yüzüstü bıraktı"

Patel, BBC’nin, Gazze’de yaşananları ele alan Gazze: Bir Savaş Bölgesinde Hayatta Kalmak belgeselini yayından kaldırmasını da sert bir dille eleştirdi.

Belgeselin anlatıcısının Hamas yönetimiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle geri çekildiğini hatırlatan Patel, "BBC, belgeseli yayında tutarak içerikte küçük bir açıklama ekleyebilir, ancak Filistinli çocukların zarar gördüğüne dair gerçeğin arkasında durabilirdi" dedi.

BBC’nin bu kararı, Patel ve aralarında ünlü sunucu Gary Lineker ile oyuncu Miriam Margolyes’in de bulunduğu binden fazla kişinin imzaladığı bir açık mektupla kınandı.

"BBC, tarafsızlık ilkesini yanlış yorumluyor"

BBC Genel Direktörü Tim Davie ve BBC Başkanı Dr. Samir Shah, dün Kültür, Medya ve Spor Komitesi’nde kurumun yayın politikalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Çalışma oturumunda milletvekili Dr. Rupa Huq, BBC’nin belgeseli yayından kaldırarak hata yapıp yapmadığını sorguladı. Tim Davie, BBC’nin Orta Doğu haberleriyle ilgili bağımsız bir incelemeye ihtiyaç duyulduğunu kabul etti.

BBC’de beş yıl boyunca araştırmacı, haber sunucusu ve gazeteci olarak çalışan Patel, kariyeri boyunca Covid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve Hindistan’daki Hindu milliyetçiliği gibi birçok konuyu haberleştirdiğini, ancak Gazze haberlerinde editoryal tutarsızlıklarla karşılaşınca istifa etme kararı aldığını söyledi.

Patel, "BBC, gerçekleri göz ardı etme konusunda uzun süredir hata yapıyor. Gazze’de olanları görmemek, geçmişte iklim değişikliğini görmezden gelmekle aynı hatadır. Kamu hizmeti yayıncılığı, gerçeği zamanında ve cesurca ortaya koymalıdır" ifadelerini kullandı.

"BBC, İsrail'in savaş suçlarını haberleştirmeli"

BBC’nin, haberlerinde sürekli olarak "iki taraf" arasında denge kurmaya çalıştığını söyleyen Patel, bunun yanlış bir tarafsızlık anlayışı olduğunu savundu.

"İsrail’in savaş suçları işleyip işlemediği artık tartışma konusu değil. Gazze’de sahada bulunan Filistinliler, insani yardım kuruluşları ve hukuki merciler, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair yeterli kanıt sundu" diyen Patel, BBC’nin haber politikasını bu gerçeğe göre şekillendirmesi gerektiğini belirtti.

BBC’nin 2018’de editoryal rehberliğinde değişiklik yaparak "İklim değişikliği GERÇEK" ifadesini benimsediğini hatırlatan Patel, "Peki BBC, İsrail’in uluslararası hukuku İHLAL ETTİĞİNİ ne zaman kabul edecek?" diye sordu.

Gazetecinin görevinin sadece tarafların iddialarını aktarmak olmadığını belirten Patel, "Gazetecinin işi, ‘yağmur yağıyor mu, yağmıyor mu?’ diye sormak değil, dışarı çıkıp gerçeği halka bildirmektir. Ve şunu söyleyebilirim ki: Fırtına kopuyor" ifadelerini kullandı.