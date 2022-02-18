Reuters'ın Rus basınına dayandırdığı haberine göre, Donetsk'te bir patlama meydana geldi.

Donetsk yerel yönetim binasının yakınındaki bir araç infilak ettirildi.

Interfaks haber ajansına göre, patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Reuters'ın haberine göre Donetsk'te bir patlama meydana geldi. Donetsk yerel yönetim binasının yakınındaki bir araç infilak ettirildi. Interfaks haber ajansına göre, patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Detaylar @trthaber'de. pic.twitter.com/sx7FIiAmsu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2022

"Stratejik caydırıcılık" tatbikatı

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyinde yarın gerçekleştirilecek stratejik askeri tatbikatta balistik ve cruise füzelerinin kullanılacağını açıkladı.

"Stratejik caydırıcılık" adı altında gerçekleştirilecek tatbikatı bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetecek.

Kiev, Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından 24 saat içinde 60 ateşkes ihlali yapıldığını duyurdu. Bir Ukrayna askerinin de yaralandığı belirtildi.

Tahliyeler başladı

Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu bölge sakinleri tahliye edilmeye başlandı.

Kadın ve çocuklardan oluşan grubun, Rusya'ya ve Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a gittiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelişmeler üzerine Acil Durum Bakanı'nı Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesine gönderdi ve tahliyeleri organize etmesi talimatı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas’tan Rostov’a tahliye edilecek kişilere 10 bin ruble verilmesi talimatı verdi.

"Tahliye edilen her sığınmacıya 10 binn ruble"

Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan’ın bölgeye gittiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin, tahliye edilecek her sığınmacıya 10 bin ruble verilmesi, konaklama ve sıcak yemek imkanlarının sağlanması talimatı verdi." ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın doğusunda 2014’te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Dünyanın gözü Kiev-Moskova hattındaki gelişmelerde. Rus medyası Luhansk'ta eğitimin durduğu, öğrencilerin ise tahliye edildiği bilgisini paylaştı. Ukrayna'nın doğusunda tahliyeler başladı mı? Detayları @trthaber muhabiri Eşref Yalınkılıçlı aktardı. pic.twitter.com/aQGV4QkoSn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2022

Luhansk'ta eğitim durduğu, öğrencilerin tahliye edildiği basında yer almıştı.

Öte yandan, Donetsk'te uyarı sirenleri çalındı.