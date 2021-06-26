Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Donbas'ta ateşkes ihlali: 1 Ukrayna askeri öldü
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, saat 07.00 itibariyla ayrılıkçıların 2 kez ateşkes ihlali yaptığını açıkladı.
Ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu Donbas'ın Peski bölgesinde 1 Ukrayna askerinin öldüğü bildirilen açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiğinin altı çizildi.
Kapsamlı ateşkes kararı
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Son Haberler
- 13:15
- 12:59
- 13:16
- 12:14
- 12:16
Sıradaki Haber
Delta varyantı Avustralya'da sokağa çıkma yasağını uygulatıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz