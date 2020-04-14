Haber Giriş: Kaynak: AA
Dominik Cumhuriyeti'nde devlet başkanı seçimi ertelendi
Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, devlet başkanı seçiminin ilk turu için gelecek ay yapılacak oylama, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle temmuza kadar ertelendi.
NPR'nin haberine göre, Dominik Cumhuriyeti Merkez Seçim Kurulunca yapılan açıklamada, devam eden COVID-19 salgını nedeniyle devlet başkanı seçiminin ertelenmek zorunda kalındığı belirtildi.
Açıklamada, 17 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan seçimin, 5 Temmuz'a ertelendiği kaydedildi.
Ülkede şimdiye kadar toplam 3 bin 167 kişide COVID-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 177 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 13:53
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