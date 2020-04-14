NPR'nin haberine göre, Dominik Cumhuriyeti Merkez Seçim Kurulunca yapılan açıklamada, devam eden COVID-19 salgını nedeniyle devlet başkanı seçiminin ertelenmek zorunda kalındığı belirtildi.

Açıklamada, 17 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan seçimin, 5 Temmuz'a ertelendiği kaydedildi.

Ülkede şimdiye kadar toplam 3 bin 167 kişide COVID-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 177 kişi hayatını kaybetti.