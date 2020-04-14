Haber Giriş: Kaynak: AA
BM'nin İdlib yardımları sınırdan geçti
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 38 tırla insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Etiketler: yardım idlib Cilvegözü sınır kapısı birleşmiş milletlerSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 13:55
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