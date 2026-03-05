SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
ÇOCUK
PODCAST
HAVA DURUMU
TRT'DEN HABERLER
HAVA UYARILARI
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
7.4ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Dünya
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
05.03.2026 12:01
, 05.03.2026 12:02
SON GÜNCELLEME
05.03.2026 12:02
Doha'da şiddetli patlamalar meydana geldi
Katar'ın başkenti Doha'da hava savunma sistemleri devreye girerken ve şiddetli patlamalar meydana geldi
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Katar
ABD
İran
Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik ve almadık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:15
TİHEK, engellilerin ücretsiz seyahat hakkının engellenmesini ayrımcılık saydı
12:13
TDV yaklaşık 10 bin yetimin temel ihtiyacını karşılıyor
12:07
MASAK'a geçen yıl 464 bin şüpheli işlem bildirimi yapıldı
12:08
Sinemalarda bu hafta
12:05
Yeni otomobillerde geçen yıl kasko oranı yüzde 80'e ulaştı
12:03
Morgan Stanley, 2 bin 500 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
Yaban keçileri Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Doha'da şiddetli patlamalar meydana geldi
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik ve almadık
Nahçıvan Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenlendi
İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 105 sivil mekan vuruldu