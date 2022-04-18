Yerel basındaki habere göre, Etiyopya, Sudan, Güney Sudan, Uganda, Tanzanya, Somali ve Cibuti'den temsilcilerin katılımıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Doğu Afrika Savunma İstihbarat Forumu düzenlendi.

Forumda, bölgesel güvenliğin sağlanması amacıyla ortak hareket edilmesi kararı alındı.

Bölge ülkeleri sınır güvenliği, siber güvenlik, sosyal medya, çevre korunması, gençlik ve işsizlik ile terörle mücadele gibi konularda iş birliği yapacak.

Öte yandan bir sonraki forum Uganda'da gerçekleştirilecek.