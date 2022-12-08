Müslüman ülkelerin dini temsilcileri ve ilim adamlarının katıldığı Uluslararası Müslüman Forumu Rusya'da düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rusya Federasyonu Baş Müftüsü Ravil Gaynuddin'in onur konuğu olarak toplantıya katıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da forumda hazır bulundu.

Toplantıda konuşan yapan Erbaş, İslam'ın Rusya'nın kültürel, tarihsel ve ilmi zenginliğine sayısız hizmetleri olduğunu vurguladı.

Rusya'da yaşayan 25 milyondan fazla Müslüman'ın Türkiye ve Rusya arasında kültürel köprü görevi yaptığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Rusça'ya çevirisi yapılan 7 ciltlik, "Hadislerle İslam" kitabı da katılımcılara tanıtıldı.

Ali Erbaş, hadis kitabının Rusya Müslümanları için büyük bir boşluğu dolduracağını ifade etti.

Erbaş, forum sonrası Rusya Federasyonu Müslümanları Baş Müftüsü Ravil Gaynuddin ile görüştü.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı arasında, "Fetva Konularında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Erbaş'ın, yarın Moskova Büyük Cami'de Cuma namazını kıldırması ve hutbeyi Türkçe okuması bekleniyor.