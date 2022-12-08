Amerikan Time dergisi, İranlı kadınların ülke yönetimine karşı uzun süredir gerçekleştirdikleri protestolar nedeniyle "Yılın Kahramanları" olarak seçildiğini duyurdu.

Time, Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden protestoların ülke yönetimine karşı bugüne kadar yapılan en uzun süreli gösteriler olduğuna dikkati çekti.

Gösterilere katılan İranlı kadınları, "eğitimli, laik, liberal" olarak nitelendiren Time dergisi, "kadınların son iki-üç yıldır gösterdikleri direnişle ülkedeki zorunlu başörtüsü uygulamasını fiilen sona erdirdiği" değerlendirmesine yer verdi.

Angelina Jolie ile röportaj

Öte yandan Amerikalı aktris Angelina Jolie, 20 Eylül'de ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletindeki gösteriler sırasında güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen 62 yaşındaki Minu Mecidi'nin kızı aktivist Roya Pirayi ile röportaj yaptı.

Roya'nın annesi, muhalif haber kaynaklarına göre, gösteriler sırasında güvenlik güçleri tarafından saçma atan bir tüfekle vuruldu. Mecidi'nin, hastaneye giderken hayatını kaybettiği belirtildi.

Kirmanşah Savcısı Şehram Keremi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Minu Mecidi ve diğer iki kişinin ölümüyle sonuçlanan gösteriler sırasındaki cinayetlerin "rejim karşıtı güçler tarafından işlendiğini" söyledi.

Annesinin kabrinin başında çekilen fotoğrafı protestoların simgelerinden biri haline gelen Pirayi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 12 Kasım'da Paris'te kabul edildi.

Jolie Pirayi ile röportaj yaptı

Amerikalı aktris ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Jolie'nin yaptığı ve Time dergisi tarafından yayınlanan röportajda, Pirayi, annesinin cenazesinden sonra ülkesinden ayrılarak Fransa'ya gittiğini anlattı.

Röportaj sırasında "Daha önce de protestolar olmuştu peki bu sefer farklı hissediyor musun?" şeklindeki soruya Pirayi, "Bu ayaklanma kadınlara özgürlük talep etmekle başladı. Mahsa'nın ölümü bir kıvılcım gibiydi. Şimdi İran'ın her yerinden tüm etnik kökenler birleşmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Pirayi, "Bütün insanlar ülkelerini geri almak istiyor. Erkekler ve kadınlar yan yana savaşıyor ve bu çok büyük bir şey. Çünkü kadınlar için özgürlük talep etmenin tüm toplum için özgürlük anlamına geldiğini herkes biliyor." dedi.