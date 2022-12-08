Clevery, Twitter paylaşımında, İran'da Mahsa Emini’nin ölümünün ardından başlayan gösterilerle bağlantılı geçen haftalarda idama mahkum edilen bir kişinin cezasının infaz edildiğine ilişkin trajik haberlerden ötürü öfke duyduğunu dile getirdi.

Cleverly, "Dünya, İran rejiminin kendi halkına karşı uyguladığı menfur şiddeti görmezden gelemez. İngiltere her koşulda ölüm cezasına karşıdır." ifadelerine yer verdi.

İlk idam cezası infaz edildi

İran'da genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerle ilgili şu ana kadar idama mahkum edilen 11 kişiden biri olan Şikari’nin cezasının infaz edildiği bildirildi.

Muhsin Şikari, İran'da Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı idam edilen ilk gösterici oldu.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti.