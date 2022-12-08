Şiddetli yağışlar, en çok Lizbon ve güneydeki Algarve bölgesinde zarara neden oldu.

Lizbon yakınlarındaki Alges adlı yerleşim yerinde bodrum katta yaşayan bir çiftten 55 yaşındaki kadın, evlerini su basması sonucu hayatını kaybetti. Sivil Koruma ekiplerinin müdahalesiyle evden son anda çıkartılan eşi ise kurtuldu.

Alarma geçilen Lizbon'da sel nedeniyle çok sayıda yol ve tünel kapandı; tren istasyonları, bir tiyatro, bir hastane ve havaalanının da aralarında bulunduğu birçok yeri su bastı, araçlar da zarar gördü.

[Fotoğraf: İHA]

Belediyelerden yapılan açıklamalarda, halktan evlerinde kalmaları istendi.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışın hafta sonuna kadar süreceğini açıkladı.