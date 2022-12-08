TAP Air Portugal çalışanlarının bağlı olduğu SNPVAC sendikasından yapılan açıklamaya göre, grev kapsamında bugün 360, yarın 500 uçuş iptal edilecek ve toplamda 50 bin kadar yolcunun etkileneceği grev şirkete 8 milyon euroya mal olacak.

Ayrıca kabin memurlarının grevi 31 Ocak tarihine kadar uzatmayı planladıkları duyuruldu.

Yeni toplu sözleşme müzakerelerinin yapıldığı TAP Air Portugal'da, şirket, maaş kesintileri ve esnek çalışma saatleri önerisinde bulunurken, sendika ise şirketin yakın gelecekte özelleştirilmesi öngörüldüğünden şu anda yapılacak toplu sözleşmenin gelecekteki müzakerelerin temelini oluşturmasını istiyor.

Mevcut durumda kamuya ait olan TAP Air Portugal'ın, Lufthansa veya Air France-KLM'ye satışı planlanıyor.

Portekiz'de diğer bir stratejik sektör olan limanlarda ise geçtiğimiz hafta greve gidilmiş, Lizbon ve Porto gibi önemli limanlarda sorunlar yaşanmıştı.