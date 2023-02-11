Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde yaraların sarılması için kampanya başlatan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin topladığı nakdi yardım 18,5 milyon euro ulaştı.

DİTİB Dini Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Muharrem Kuzey, kampanyaya katılmak isteyen yardımseverlere bağış hesaplarının açık olduğunu söyledi.

Kuzey şunları söyledi:

''Yüreğimizi dağlayan bir hadise yaşandı. Türkiye diyanet işleri başkanlığı Türk İslam birliği olarak burada aynı gün yardım kampanyası başlattık. Çok hızlı bir şekilde ve şu 5 günlük süre zarfında 18 buçuk milyon euroluk bir yardım toplandı. Bizlerde gelen yardımları hiç vakit kaybetmeden Türkiye diyanet vakfına aktarıyoruz. Oradaki kardeşlerimizin yaralarına merhem olması için. Bu yardım ve bağış kampanyalarımız devam edecek. Bağış hesaplarımız açık duracak. Farklı kampanyalarla, etkinliklerle inşallah bu kampanyamızı daha güçlü ve daha geniş bir kitleye ulaştırabilmek için gayret göstereceğiz.''

Haber: Bülent DÖNMEZ