Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 18:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DİTİB ve TDV'den İdlib'deki ailelere yardım eli
[Fotograf: TRT Haber]
Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, savaş mağduru Suriyeli ailelere yardım eli uzattı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın desteğiyle İdlib'de inşa edilen 4 bin 300 ev, törenle ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.
Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için kolları sıvadı.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Almanya'da yaşayan hayırseverlerin katkılarıyla Suriyeliler için yeni evler inşa edildi.
Yapımı tamamlanan 4 bin 300 briket ev, törende ihtiyaç sahibi ailelere verildi. Aileler, başlarını sokacak sıcak eve kavuştu.
Bölgedeki ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımı da yapıldı.
Haber: Bülent Dönmez
Etiketler: Türkiye Diyanet Vakfı İdlib Suriye
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