Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da camide yaşanan bombalı saldırı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından duyulan derin üzüntü dile getirildi.

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Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" sözlerine yer verildi.

Camide namaz sırasında yapılan saldırı sonucu 15 kişi ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA