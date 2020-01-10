Umman Denizi'nde gerginlik: Rus-ABD gemileri arasında yakınlaşma10 Ocak 2020 Cuma 22:27 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 23:33
ABD, Rus Donanmasına ait bir geminin Umman Denizi'nde Amerikan savaş gemisine "saldırganca yaklaştığını" açıkladı.
ABD Donanması 5'inci Filo Sözcüsü Yarbay Josh Frey, destroyerlerine Umman Denizi'nin kuzeyinde rutin operasyonları sırasında Rus gemisinin "saldırganca yaklaştığını" iddia etti.
ABD Donanması, 9 Ocak'ta meydana gelen olaya ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Yarbay Frey, olası çarpışmayı önlemek için 5 kez uyarı sirenini öttürmek zorunda kaldığını söyledi.
Frey, başta yönünü değiştirmeyi reddeden Rus gemisinin sonunda yönünü değiştirdiğini ancak yaşanan gecikmenin "çarpışma riskini artırdığını" söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı ise bu iddiayı reddetti. ABD savaş gemisinin denizcilik kurallarını çiğneyerek Rus gemisinin güzergahına girdiğini savundu.
5. Filo, ABD Donanmasının Orta Doğu'da ve Hint Okyanusu'nun bazı kesimlerindeki faaliyetlerini denetlemekle sorumlu.
Kaynak: TRT Haber