Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nı dolduran her yaştan binlerce Libyalı, darbeci General lideri Halife Hafter'e destek veren ülkeler ile bu saldırılar karşısında sessiz kalan uluslararası topluma tepki gösterdi.

Libya bayrağının yanı sıra Türkiye ve Tunus bayraklarının da taşındığı meydanda eylemciler, Hafter milislerine karşı Trablus'u savunan ülkenin meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlere destek sloganları attı.

[Fotoğraf: AA]

Meydanda kurulan sahneden konuşma yapan sivil toplum temsilcileri, Türkiye ve Rusya'nın Libya için yaptığı ateşkes çağrısının Hafter tarafından reddedilmesini eleştirdi.

"Hafter, Kaddafi gibi bir tiran olmak istiyor"

Gösteriye katılan Libyalı ev hanımı Delile Franka, "Libya'daki birçok sivilin, masumun kanı eline bulaşmış savaş suçlusu" olarak tanımladığı Hafter ile masaya oturmanın mümkün olmadığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara yaptığı ateşkes çağrısının Hafter tarafından reddedilmesine ilişkin ise Franka, "Bizler (Hafter'in) bu çağrıyı reddedeceğini adımız gibi biliyorduk. O bir savaş suçlusu, aklını kaçırmış bir insan. Kendisinden önceki Muammer (Kaddafi) gibi bir tiran olmak istiyor. Bu deli kralın amacı, Libya'da yeniden askeri devlet kurmak. Bu yüzden ateşkesi reddedeceğinden emindik" dedi.

Kaynak: AA