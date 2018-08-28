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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Litvanya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Litvanyada

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Vilnius'a gelen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabulde, bağımsız Litvanya'nın yeniden tesisinin 100. yılı kutlamaları vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebriklerini ve iyi dileklerini Grybauskaite'ye iletti.


 

Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Türkiye ile Litvanya arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler ile iş birliği imkanlarını değerlendirecek. Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak. 

Kaynak: AA

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