Fransa Çevre Bakanı canlı yayında istifa etti

İstifa kararını France Inter radyosundaki canlı yayında açıklayan Hulot, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, biyolojik çeşitliliği savunmak ve diğer çevresel tehditleri ele almak için atılacak adımların yetersizliği sonucu yaşadığı "hayal kırıklıklarının birikmesi" ile bu kararı aldığını söyledi.

Fransa ve diğer ulusların küresel ısınmayı yavaşlatmak ve biyoçeşitliliğin çöküşünü önlemek için attığı "mini adımlar"ın yetersizliğini vurgulayan Hulot'un bu adımı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kırsalda av yasaklarını gevşeteceğini açıklamasının ardından geldi.

Macron'dan önce halk öğrendi

Eski bir televizyon sunucusu ve çevre aktivisti olan Hulot, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u istifa kararından henüz haberdar etmediğini söyledi. Uzmanlar bu adımın büyük ihtimalle kabinede değişim zincirine yol açacağı ve Avrupa seçimleri öncesinde Macron yönetimine büyük darbe vuracağı görüşünde.

Kaynak: Reuters