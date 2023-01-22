Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 12:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'den İsveç'e tepki
[Fotograf: TRT Haber]
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınadı.
Bakan Yardımcısı Serim, Almanya'nın Köln kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezine yaptığı ziyarette, Stockholm'de Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan çirkin saldırıyı sert bir dille kınadı.
Söz konusu saldırının ifade özgürlüğü olamayacağını vurgulayan Serim, "Bu kapsamda her türlü laneti, kınamayı kendilerine yaptık. Bununla ilgili gerekli girişimleri de yapıyoruz. Bunun, taviz verilecek konu olmadığını üstüne basa basa söylemek istiyorum. Bu itibarla, bunu tekrar şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum." dedi.
Muhabir: Bülent Dönmez
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı İsveç
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