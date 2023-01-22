Bakan Yardımcısı Serim, Almanya'nın Köln kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezine yaptığı ziyarette, Stockholm'de Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan çirkin saldırıyı sert bir dille kınadı.

Söz konusu saldırının ifade özgürlüğü olamayacağını vurgulayan Serim, "Bu kapsamda her türlü laneti, kınamayı kendilerine yaptık. Bununla ilgili gerekli girişimleri de yapıyoruz. Bunun, taviz verilecek konu olmadığını üstüne basa basa söylemek istiyorum. Bu itibarla, bunu tekrar şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Muhabir: Bülent Dönmez