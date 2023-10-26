Parçalı Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.10.2023 23:36

Deyrizor'daki ABD üssüne saldırılar düzenlendi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası çevresine karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 saldırı düzenlendi.

Deyrizor'daki ABD üssüne saldırılar düzenlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusunun Deyrizor'un kuzeyindeki Koniko gaz sahasındaki askeri üssü çevresine, karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 saldırı yapıldı.

Saldırılarda roketlerin üs çevresine düştüğü, gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadığı öğrenildi.

Söz konusu gelişmeler üzerine ABD'ye ait helikopter ve insansız hava araçları bölgede uçuş yaptı ve gaz tesisleri çevresinde güvenlik önlemi artırıldı.

Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi

Suriye'de son 4 gündür Tenef bölgesi, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesi, Haseke ili Şeddadi ilçesinde ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman karadan karaya atış yapılan silahlar ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

ETİKETLER
Suriye ABD
Sıradaki Haber
AB'den Gazze çağrısı: İnsani yardım için çatışmalara aralar verilsin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:30
DSÖ: Gazze'deki personelimiz ile bağlantımızı kaybettik
23:29
'Filistinliler İçin Tıbbi Yardım' Gazze'deki ekibiyle bağlantısını kaybettiğini duyurdu
23:13
Bolu'da otoyola düşen cisim 5 aracın kaza yapmasına neden oldu
23:06
İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz
23:49
BM Genel Kurulu'nda insani ateşkes çağrısında bulunulan tasarı kabul edildi
22:55
İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in durdurulmaması halinde bölgede her ihtimal mümkün olacak
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ