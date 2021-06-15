Devrik Myanmar lideri Aung San Suu Kyi kamuyu endişeye sevk edecek açıklamalarda bulunmak ve söylenti yaymaktan hakim önüne çıktı.

Avukatı Min Min Soe, Suu Kyi'nin başkent Naypyidaw'daki duruşmada ayaklanma suçlamalarıyla ilgili ifade vermesinin "sağlıklı olduğunu" söyledi.

Avukat Soe; "İyi bir direnci var. Normal bir şekilde dinliyor. Aleyhindeki tanıklık sırasında gülümsedi" dedi.

Suu Kyi'ye yöneltilen suçlamalar arasında lisanssız telsizlere sahip olmak, geçen yılki seçim sırasında koronavirüs kısıtlamalarını ihlal etmek, sömürge döneminden kalma devlet sırları yasasını ihlal etmek gibi suçlamalar var.

Gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Myanmar'da ordu 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı.

Darbe karşıtı gösteriler 850 sivilin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Nobel ödüllü ve demokrasi ikonu devrik lider suçlu bulunursa, 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılabilir.



