Canavar, Geç Kretase (100.5 milyon yıl önce-66 milyon yıl önce) döneminde okyanusları avlayan dev deniz sürüngenleri olan, yeni keşfedilen bir mosasaur türü.

Adı Thalassotitan atrox ve kazı alanında bulunan diğer kalıntılarla birlikte dişlerindeki aşınma, bu korkutucu hayvanın nazik bir dev olmadığını, deniz kaplumbağaları, plesiosaurlar ve diğer mosasaurlar gibi zorlu avlarla ziyafet çektiğini gösteriyor.

Bu, Thalassotitan'ın büyük olasılıkla besin ağının en üstünde bir yer işgal ettiği ve diğer yırtıcıları kontrol altında tutarak ekosistemleri koruduğu anlamına geliyor.

İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nden paleontolog ve evrimsel biyolog Nick Longrich , " Thalassotitan inanılmaz, korkunç bir hayvandı" diyor.

"Bir Komodo ejderinin bir büyük beyaz köpekbalığı ile çaprazlandığını ve bir T. rex ile bir katil balinanın çaprazlandığını hayal edin."

Bugün, en büyük modern sürüngenler olaran timsahların iki katı büyüklüğünde, 12 metre uzunluğa ulaşabilen, mosasaur ölçeğinde yaşayan hiçbir sürüngen yok.