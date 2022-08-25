Amerikalılar, kiralık konut oranlarının 17 ay boyunca yeni rekorlar kırdığını gösteren son göstergeyle birlikte, yaşam maliyetlerinde kesintisiz artışlaryaşanıyor.

Realtor.com'un bildirdiğine göre , en büyük 50 metropol bölgesinde ortalama aylık kira Temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 1.879 dolara yükseldi .

Veriler, stüdyolar, tek yatak odalı ve iki yatak odalı konutlar için Realtor.com listelerine dayanıyor. Bu, daha büyük dairelerin ve evlerin ortalama kira fiyatlarından hariç tutulduğu anlamına gelir.

Kiralar hala çift haneli bir hızla artıyor olsa da, artış oranı ocak ayındaki en yüksek olan olan yüzde 17,3'lük artıştan daha az.

En son artış, haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 14,1'lik bir artışı takip ediyor.

Realtor.com baş ekonomisti Danielle Hale , "Ev sahipleri kira artışlarının boyutunu hafifletti, ancak birçok kiracı hala aylık bütçelerinde sıkıntı hissediyor. Yiyecek, bakkaliye ve ulaşım için daha yüksek maliyetleri dengeleseler bile, artan kira ve konut giderleri en büyük mali baskı kaynağıdır.”