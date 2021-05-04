ABD’de William L. Dickinson Lisesi'ndeki bir Fen Bilgisi öğretmeni Howard Zlotkin, online dersinde iklim değişikliğini anlatması gerekiyordu.

Konuyu ilgisiz bir şekilde eski polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd cinayetine getirdi.

Konuşması Timmia Williams isimli siyahi bir öğrenci tarafından kaydedildi.

Öldürülen Floyd'u suçladı

Zlotkin, George Floyd'u "suçlu" olarak nitelendirdi.

Öğretmen "İnsanların siyahiler hakkında sızlanıp ağladığını duyuyorum. Hayatlar önemlidir, ama George Floyd suçluydu, tutuklandı buna da razı olmadığı için öldürüldü ve sonuç olarak onu kahraman yapıyoruz” dedi.

Zlotkin'in, iklim değişikliği üzerine olması gereken bir fen dersi sırasında neden Black Lives Matter'dan neden bahsetmeye başladığı bilinmiyor.

"Anlık görüntüyle değerlendirilmemeliyim"

Zlotkin kendini “ 60 dakikalık bir dersin anlık görüntüsüyle değerlendiriliyorum. Öğrencilere her şeyin gerçeklerle ilgili olduğunu söyledim ve bu gerçekleri öğretiyordum. Ben bir Fen Bilgisi öğretmeniyim ” sözleriyle kendini savundu.

Zlotkin'in ayrıca 17 yaşındaki Williams'ı ve diğer üç siyahi öğrenciyi siyahilerin yaşamının neden önemli olduğuna dair bir makale yazmaları için seçtiği bildirildi.

Bir öğrenci Zlotkin'e ırkçılık yaptığı için tepki verirken, Zlotkin’in buna küfür dolu bir replikle yanıt verdiği belirtildi.

Okul kayıtla ilgili kayıtsız kaldı

Williams videoyu annesi Margie Nieve ile paylaştı. Anne okula harekete geçmesi için baskı yaptı ancak yanıt alamadı.

Nieve kaydı daha sonra basına gönderdi.

Görüntüler yayınlanınca Jersey City Eğitim Kurulu Başkalığı, Zlotkin'in okul yönetim kurulu tarafından soruşturulana kadar maaşla askıya alındığını bildirdi.

Bazı kaynaklar ise Zlotkin’in 20 yıllık öğretmenlik görevinden alındığını öne sürdü.