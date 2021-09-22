Fransız siyaset bilimci ve Paris Jeopolitik Araştırmalar Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, Avustralya'nın Fransa ile imzaladığı denizaltı anlaşmasını iptal ederek ABD ve İngiltere ile kurduğu ortaklığı ve Fransa'nın atacağı olası adımları değerlendirdi.

Avustralya'nın Fransa ile denizaltı anlaşmasını 2016'da imzaladığını anımsatan Saint-Prot, bu ülkenin anlaşmanın uygun olup olmadığına karar vermek için zamanı olmasına rağmen son anda iptal ettiğine işaret etti. "Avustralya, ABD ve muhtemelen İngiltere'nin baskısı altında kaldı" dedi.

“Fransa Macron'un politikası nedeniyle yalnız”

Saint-Prot, bu olaydan ders çıkarılması gerektiğini, Avustralya'nın düşünüldüğünün aksine Fransa'nın dostu olmadığını söyledi.

"ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin politikasını değiştirmediğini düşünüyorum. (Eski ABD Başkanı Donald) Trump'a karşı 'iğrencin iğrenci olduğu' yönünde propaganda vardı. Biden'ın politikasının Trump'ın aynısı hatta daha kötüsü olduğunu fark ediyoruz. Çünkü Biden askeri ve endüstriyel lobilere teslim oldu. Brexit ile en kötüsünün öngörüldüğü İngiltere büyük güç olduğunu gösterdi. (İngiltere) ABD ile aynı çizgide ve yalnız değil. (İngiltere'nin önderliğinde) Commonwealth (İngiliz Milletler Topluluğu) var. İngiltere Kraliçesi'nin 20-30 kadar ülkenin devlet başkanı olduğunu unutmamak gerekiyor.

(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un Fransası çok yalnız. Çok açık olmak gerekir. Kimse bizi desteklemedi. 5-6 gün sonra yapılan ilkesel sözlerin dışında hiçbir destek gelmedi. O sözlerin pek değeri yok. Fransa Macron'un politikası nedeniyle yalnız. Macron, dünyaya ders vermek istiyor, Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile Sayın (İngiltere Başbakanı Boris) Johnson'un 'kahraman' olduğunu söylüyor ancak kendisinin etkisiz olduğunu anlıyoruz."

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"Macron şaşırtıcı şekilde susuyor"

Saint-Prot, Fransa'nın bu olayın ardından olası adımlarını değerlendirdi.

"Fransa'nın bir şey yapamayacağını düşünüyorum. Çok küçük önlemler alındı. (Washington'da) Bir gala iptal edildi. Bu galanın iptal edilmesi Amerikalıların umurunda değil. Büyükelçiler istişare için ülkeye geri çekildi. Bunun hiçbir etkisi yok. Dolayısıyla sadece küçük önlemler alındı. Söylemdeyiz. Macron ise şaşırtıcı şekilde susuyor. Halbuki devlet başkanı ve o tepki göstermesi gerekiyor."

Macron'un açıklama yapma görevini Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a bıraktığını ifade eden Saint-Prot, "ABD bize saldırdığı için güçlü önlem almak gerekiyor. Alınması gereken tek güçlü önlem NATO'nun bünyesindeki askeri kurumlardan çıkmak olacak. NATO'dan çıkması gerekiyor demiyorum. Macron bu önlemi alamaz. Macron konuşuyor ve dünyaya ders vermeyi biliyor ama ülkesinin çıkarlarını savunmayı bilmiyor" görüşünü paylaştı.

Saint-Prot, Macron'un sessiz kalması ve "Le Drian'ın arkasına gizlenmesini" "korkaklık" olarak nitelendirerek, bu olayda Le Drian'ın değil Macron'un Cumhurbaşkanı olarak tepki göstermesi gerektiğini ancak bunu yapmadığını söyledi.

"Fransa saygı duyulan bir ülke değil"

Saint-Prot, "Macron (ABD'ye karşı önlem olarak) fazla bir şey yapamaz. Sayın Putin, Sayın Erdoğan ve Sayın Johnson söz konusu olduğunda konuşabiliyor, (Almanya Başbakanı Angela) Merkel'e sarılabiliyor, Merkel'in eteğinin arkasına gizlenebiliyor ancak (bu olayda) somut ve güçlü önlemler alamıyor. Açık olmak gerekiyor. Hala çok küçük önlemlerdeyiz" diye konuştu.

Le Drian'ın ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerinin neler yaşandığı anlatması için ülkeye çağırdığını ancak buna anlam veremediğini kaydeden Saint-Prot, nelerin yaşandığını anlatacak kişinin büyükelçilerin olmadığını söyledi.

Saint-Prot, "Yaşanan çok açık. Fransa saygı duyulan bir ülke değil. Fransa, ABD ve müttefikleri Avustralya ve İngiltere tarafından darbe aldı. Gerçek bu" dedi.

“Paris'in ulusal bir politikası yok"

Bu olayın ardından Paris'in uluslararası arenada zayıfladığını aktaran Saint-Prot, "Paris çok uzun zamandır uluslararası arenada zayıf. Çünkü Paris'in ulusal bir politikası yok." değerlendirmesinde bulundu.

Saint-Prot, Fransa'nın denizaltı projesini gerçekleştirecek kapasiteye sahip olduğunu ancak sorunun bu olmadığını vurguladı.

"Macron dünyaya ders vermek istiyor ama dünya ona gülüyor"

"Sorun uluslararası arenada saygı gören bir hükümetimiz yok. Asıl meselenin bunun olduğunu düşünüyorum" diyen Saint-Prot, Fransa'nın savunduğu "Avrupa ordusunun" kurulmasının Avrupa ülkeleri arasında dayanışma bulunmadığı için mümkün olmadığına işaret etti.

Saint-Prot, "Fransa'nın saygın bir ülke olmadığı açık. Macron dünyaya ders vermek istiyor ama dünya ona gülüyor. Asıl sorun bu" şeklinde konuştu.