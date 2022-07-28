Salı günü yayınlanan anket, Demokratların sadece yüzde 25'inin yeniden aday olmasını istediğini ortaya koydu.

Yüzde 24'ü kazanamayacağını düşündükleri için yarıştan çekilmesini isterken, yüzde 32'si tekrar Beyaz Saray'a dönmesini istemiyor.

Biden desteği genç Demokratlar arasında en düşük seviyede, 45 yaşın altındakilerin sadece yüzde 18'i partilerinin 2024 adayı olarak 79 yaşındaki Biden'ı tercih ediyor.

New Hampshire Üniversitesi'nden yapılan ayrı bir anket, Granite Eyaletindeki Demokratların sadece yüzde 31'inin Biden'ın 2024'te aday olmasını istediğini ortaya koydu.

Bu ayın başlarında, bir Yahoo News/YouGov anketi, Amerikalıların sadece 18'inin 2024 Biden kampanyasını desteklediğini ve yüzde 64'ünün karşı çıktığını ortaya koydu.