Demokratlardan Harris'e destek gelmeye devam ediyor

Colorado Valisi Jared Polis, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın yerine başkan adayı olarak Harris'i desteklediğini açıkladı.

ABD'yi "yeni nesil" liderlerin geleceğe taşıması gerektiğini vurgulayan Polis, "Başkan yardımcısı Harris'i desteklemekten heyecan duyuyorum. Kamala'nın, umut vadeden ve hepimizin inanabileceği bir gelecek vizyonu var." paylaşımında bulundu.

North Carolina Valisi Roy Cooper de Harris'e desteğini sosyal medya hesabından duyurarak, "Kamala Harris bir sonraki Başkan olmalı." ifadesini kullandı.

Harris'in, Trump'ı yenecek yeteneğe sahip olduğunu savunan Cooper, "Onun için kampanya yürütmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Pramila Jayapal, sosyal medya hesabından Harris ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Jayapal, "Donald Trump'ı yenelim ve tarih yazalım." ifadeleriyle Harris'e destek verdi.

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, "Demokrat Parti için en iyi yol Harris'in arkasında birleşmek" mesajıyla Harris'e desteğini duyurdu.

Konuya ilişkin X sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Shapiro, Demokrat Partinin başkanlığı kazanmaya yeniden odaklanması gerektiğini vurgulayarak, "Kamala Harris'in Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak seçilmesine yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadesini kullandı.

Arizona Senatörü Mark Kelly de Harris'e desteğini açıklayan Demokrat senatörlere katıldı.

Kelly sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Harris'in "Trump'ı yenmek için doğru kişi" olduğunu savundu.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi James Clyburn da Harris'i başkanlık için desteklediğini açıkladı.

Clyburn, daha önce de Biden'ın seçimden çekilmesi halinde Harris'i destekleyeceğini söylemişti.

Biden'a açıkça "yarıştan çekil" çağrısı yapan ilk Demokrat Senatör Peter Welch de "Trump'ı yenmek için en iyi adayın seçilmesi" gerektiği çağrısını yaptı.

New York Times'a göre, Demokrat Temsilciler Meclisi Üyelerinden 153'ü Harris'i açıkça desteklediğini duyururken, 59 üye konuya ilişkin görüş belirtmedi.

Demokrat Senatörlerden 32'si Harris'e destek verirken, 15'i konuya ilişkin görüş bildirmedi. Valilerden 10'u Harris'e destek verirken, 13'ü açıklamada bulunmadı.

İş dünyasından Harris'e destek

İş dünyasından da Harris'in adaylığına destek geldi. Demokrat Parti bağışlarının çoğu Harris'e yöneldi.

İş insanı George Soros, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Hepimiz için Kamala Harris etrafında birleşmenin ve Donald Trump'ı yenmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Soros'un oğlu Alexander Soros, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Harris'i " elimizdeki en iyi ve en nitelikli aday" olarak değerlendirdi.

LinkedIn'in kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Reid Hoffman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamala Harris doğru zamanda doğru kişidir" ifadeleri ile destek verdi.

Demokrat Partinin gelecek ay Chicago'daki parti kongresinde başkanlık için en güçlü adayı ABD Başkan Yardımcısı Harris olsa da bu isim konusunda sessizliklerini koruyan ve önde gelen başka Demokratlar da var. Bu isimlerin başında eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bulunuyor.

ABD basınına göre, Haris dışında başkan adaylığı için adı geçen başka Demokrat Partili isimler de gündemde.