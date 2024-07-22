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Dünya
AA 22.07.2024 12:36

Güney Kore'nin, Kuzey ile sınırında "geniş kapsamlı propaganda yayınları" 2 gündür sürüyor

Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile sınırında hoparlörle "Pyongyang karşıtı geniş kapsamlı propaganda yayınlarının 2 gündür" devam ettiği bildirildi.

Güney Kore'nin, Kuzey ile sınırında "geniş kapsamlı propaganda yayınları" 2 gündür sürüyor

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin "çöp balonu göndermesine" karşılık olarak Seul yönetiminin sınırda hoparlörle günlük "propaganda yayını" yaptığı belirtildi.

Daha önce kısmi yapılan yayınların dün yerel saatle 06.00'da başlayarak 2 gündür "geniş kapsamlı" devam ettiği aktarılan açıklamada, "Pyongyang karşıtı" bu yayınların Kuzey Kore ile ilgili bazı haberleri içerdiği ifade edildi.

Açıklamada, hoparlörden, "Kuzey Kore ordusunun 'yoğun sınır çalışmaları' sırasında mayın patlaması sonucu 'kayıp verdiği' ve Küba'da görev yapan bir Kuzey Koreli diplomatın geçen yıl Güney Kore'ye iltica ettiği" iddiaları gibi haber içeriklerinin yayımlandığı kaydedildi.

Güney Kore ordusundan geçen hafta yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin gönderdiği "çöp balonlarına" karşılık sınır bölgelerinde hoparlörlerle "propaganda" faaliyeti yapıldığı duyurulmuştu.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin söz konusu eylemlerini sürdürmesi halinde ordunun buna uygun karşılıklar vermeye devam edeceği belirtilmişti.

"Çöp balonu" gerilimi

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 2 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, sınırın kuzeyine "Pyongyang yönetimini eleştiren broşürler" göndermekle itham ettiği Güney Kore'yi yürüttüğü "kirli oyun" gerekçesiyle eleştirmişti.

Güney Kore'ye, sınırın kuzeyine "Pyongyang karşıtı bildiriler" gönderdiği için tepki gösteren Kim, "Güney Kore, kirli oyunları için çok büyük bir bedel ödemeye hazır olmalı." ifadesini kullanmışt​​​​​​​ı.

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