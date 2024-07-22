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Dünya
AA 22.07.2024 13:07

Zelenskiy'den, ABD Başkanı Biden'a teşekkür mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'a, Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür etti ve başkanlık yarışından çekilmesine saygı duyduğunu bildirdi.

Zelenskiy'den, ABD Başkanı Biden'a teşekkür mesajı

Zelenskiy, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna, Başkan Biden'a Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine verdiği sarsılmaz destek için minnettardır. Bu destek, ABD'deki güçlü iki partili destekle kritik öneme sahip olmuştur ve olmaya devam etmektedir." ifadesine yer verdi.

Son yıllarda birçok "güçlü karar" alındığına işaret eden Zelenskiy, bu kararların Biden'ın zor zamanlar karşısında attığı "cesur adımlar" olarak hatırlanacağını kaydetti.

Zelenskiy, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesini "zor ama güçlü bir karar" olarak nitelendirerek, buna saygı duyduklarını aktardı.

Biden'a liderliği için her zaman "minnettar" olacaklarını vurgulayan Zelenskiy, "(Biden) Tarihin en dramatik anında ülkemizi destekledi, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in ülkemizi işgal etmesini engellememize yardımcı oldu ve bu korkunç savaş boyunca bizi desteklemeye devam etti." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna ve Avrupa'daki durumun "daha az zorlu olmadığı" değerlendirmesinde bulunarak, ABD'nin devam edecek güçlü liderliği sayesinde "Rusya'nın saldırganlığının bedelini ödeyeceği" beklentisini vurguladı.

Trump'un oğlundan Zelenskiy'e yönelik imalı paylaşım

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy'e alaycı göndermede bulundu.

Trump Jr, X'te, duvar kağıdı Biden'ın fotoğrafı olan bir telefonun ekran görüntüsünü paylaştı. Ekran görüntüsünde, Zelenskiy'den geldiği kurgulanan 52 cevapsız arama ve 3 mesaj görülüyor.

Kurmaca mesajlarda, "Param hala geliyor değil mi?", "Korkuyorum", "Lütfen cevap ver" gibi ifadeler kullanılması dikkati çekti.

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