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Dünya
NBC News 06.07.2026 08:29

Delta uçağına havai fişek isabet etti

Delta Havayolları, 4 Temmuz kutlamaları sırasında Chicago'ya iniş yapmakta olan bir uçağına havai fişek isabet ettiğini açıkladı. Havayolu şirketi, uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığını ve kapıya yanaştığını belirtirken, olayın inceleme altında olduğunu bildirdi.

Delta uçağına havai fişek isabet etti

Atlanta'dan kalkan ve Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na sefer gerçekleştiren Delta'nın 1076 sefer sayılı Airbus A319 tipi uçağı, iniş sırasında havai fişek ile temas etti.

Hava trafik kontrol ses kayıtlarına göre, uçuş mürettebatı havai fişeğin çarpmasıyla büyük bir patlama sesi duyduklarını ve bunu hissettiklerini rapor etti.

Mürettebat üyesi hava trafik kontrolörüne, sesin sadece uçağın altında patlayan bir havai fişek havanından kaynaklanmış olmasını umduklarını ancak büyük patlamayı kesinlikle hissettiklerini iletti.

İncelemeler devam ediyor

Yaşanan olaya rağmen uçak güvenli bir şekilde inişini tamamladı ve herhangi bir sorun yaşanmadan kapıya taksi yaptı. Delta Havayolları, konunun değerlendirilmeye devam ettiğini bildirdi. Chicago polisi ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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