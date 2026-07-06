Parçalı Bulutlu 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.07.2026 09:08

ABD'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi öldü

ABD'de yaklaşık bir haftadır etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi öldü

NBC News'ün haberine göre, ülke genelinde yaklaşık 40 milyon kişi için "sıcak hava uyarısı" yapılırken doğu ve güney kesimlerinde 40,5 dereceyi bulan sıcaklıklar etkili oluyor.

New York kentinde sıcaklığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle 378'den fazla kişi acil servislere başvurdu. New Jersey eyaletinde aşırı sıcaklığa bağlı 22, Mississippi'de 2, Illinois'te ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ülkenin doğusunda sıcak hava uyarılarının süreceğini, nemle birleştiğinde hissedilen sıcaklığın başkent Washington, Philadelphia, Baltimore, Raleigh, Charleston ve Jacksonville gibi kentlerde 37,7 ila 40,5 santigrat dereceye kadar ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Şiddetli fırtına uyarısı

Aşırı sıcakların yanı sıra ülkenin doğusunda şiddetli fırtınalar ve dolu yağışı bekleniyor. NWS, ani sellerin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

NWS, Delaware'den Connecticut'a kadar olan bölge ile New York kentini kapsayan hat boyunca yaklaşık 34 milyon kişinin sellerden etkilenebileceğini ve yağış miktarının yer yer 7,6 santimetreye ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle doğu eyaletlerinde yüz binlerce hane ve iş yerinde elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtiliyor.

ETİKETLER
ABD Hava Sıcaklıkları Hava Durumu
Sıradaki Haber
Trump'tan Meloni için "Uzaklaştırma kararı gerekiyor" paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:03
BIST 100 endeksi yeni haftaya yükselişle başladı
10:05
Enkazdan 32 saat sonra kurtarılan çocuk, peynir ve ketçap yiyerek hayatta kaldı
09:54
12 Dev Adam Dünya Kupası yolunda 6'da 6 için İsviçre karşısında
09:51
Brent petrolün varili 72,22 dolardan işlem görüyor
09:50
Altın haftaya düşüşle başladı
09:35
Perakende ticarette yeni dönem
Venezuela'daki depremlerde enkaz yığınına dönen mahalleler
Venezuela'daki depremlerde enkaz yığınına dönen mahalleler
FOTO FOKUS
"Doğanın muhafızları" sülünler Türkiye'nin dört bir yanına salınacak
"Doğanın muhafızları" sülünler Türkiye'nin dört bir yanına salınacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ