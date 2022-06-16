Artan petrol ve doğal gaz fiyatları, tahıl tedarikinde yaşanan sıkıntı ve Rusya-Ukrayna savaşı pek çok alanda sorunları derinleştirdi.

Son zamanlarda başka bir kriz başlığı da değerli metaller oldu.

Emtia borsaları, değerli metallerin tedarik zincirinde yaşanan sorunlar sebebiyle sarsıldı.

Mart ayında paladyum, platin, nikel gibi metallerin fiyatlarında yüksek artışlar oldu.

Rusya'nın ihracatçı olduğu metallerde yaşanan tedarik endişesi fiyatları daha da yükseltebilir.

"Putin, bir anlamda dünyaya yaptırım uyguladı"

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay Tanrısever, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, dünyada en önemli maden üreticisi ülkelerden biri ve çok kritik madenleri üreten bir ülke. Tabii, Ukrayna savaşı sırasında çoğu ülke tahmin etmedi, petrol ve gaz dışındaki Rusya'nın üretip dünya pazarlarına sağladığı madenlerin ne gibi etkisi olacağı öngörülmedi. Zaten sürpriz bir kararla Putin de bu ürünlerin uluslararası pazara satışına kontrol getirdi. Yani bir anlamda dünyaya yaptırım uyguladı."

Metaller pek çok alanda vazgeçilmez ham madde konumunda. Artan talebin bir nedeni de yenilebilir enerjiye yönelim.

Özellikle kobalt, nikel gibi bazı metaller, doğal kaynaklardan elektrik üretiminde, elektrikli araçlarda, pil-batarya teknolojilerinde kullanılıyor.

Rusya tek üretici değil

Rusya değerli metallerde önemli bir kaynak olsa da tek üretici değil.

Ülkeler alternatif kaynakların peşinde. Özellikle Güney Amerika ve Afrika’da önemli maden rezervleri var Ancak rekabet ortamı fiyatlara da yansıyor.

Orta vadede çözümler olsa da kısa vadede krizin derinleşmesinden endişe ediliyor.

Haber: Cansu Atıcı Tezer

Kamera: Enes Özmen

Kurgu: Kudret Gül