Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de pandeminin sembol ismi Fauci, koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci COVID-19'a yakalandı.
Beyaz Saray sağlık yetkililerince yapılan açıklamaya göre, 81 yaşındaki Fauci'nin hızlı COVID-19 antijen testi pozitif çıktı.
Fauci'nin yakın zamanda Başkan Biden veya başka üst düzey yetkililerle yakın temasta bulunmadığı, virüsü hafif semptomlarla, evinde atlatmaya çalıştığı duyuruldu.
Fauci, COVID-19 salgını döneminde ismi en öne çıkan yetkililerdendi.
Etiketler: ABD Koronavirüs
Son Haberler
- 16:03
- 15:49
- 16:01
- 15:35
- 15:35
Sıradaki Haber
İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz