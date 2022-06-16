Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da 204 Boko Haram üyesi teslim oldu
[Fotoğraf:Arşiv]
Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a mensup 204 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu.
Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Borno eyaletinde Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlarda, eyaletin Bama bölgesinde 204 teröristin orduya teslim olduğu belirtildi.
Açıklamada, teslim olan Boko Haram üyelerinin profillerinin çıkarılması ve topluma kazandırılması için rehabilitasyondan geçirilecekleri ifade edildi.
Nijerya'nın Borno eyaletinde geçen sene açlık nedeniyle 5 binden fazla Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim olmuştu.
Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Etiketler: Boko Haram Nijerya
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