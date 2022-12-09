Köln'de AA muhabirine konuşanlar, İtalya ve Avusturya'nın yanı sıra Almanya'daki 11 eyalette yapılan baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alınmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını dile getirerek darbecilere karşı devlet yetkililerini desteklediklerini ifade etti.

Evsiz ve bağımlı insanlara yardım derneğinde çalışan Michael Seffens, olayı ilk duyduğunda "şoke olduğunu" belirtti.

Seffens, "Bu zamanda böyle insanların hala darbe planı yapması kabul edilemez. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz ama bunların gittiği yol doğru değil. Operasyona 3 bin polis katıldığına göre demek ki başka bildikleri de vardı, 28 kişiden daha fazlası bu işin içinde olabilir" dedi.

Olayın çok üzücü olduğunu belirten Seffens, şüphelilerin arasında Almanya İçin Alternatif Partili (AfD) politikacıların olmasının, bu kişilerin demokrasiden uzaklaştıkları anlamına geldiğini ifade etti.

"Utanç verici bir olay"

Darbe girişimini "utanç verici bir olay" olarak nitelendiren, soy ismini vermek istemeyen Meltem de şunları söyledi:

"Hep birlikte yaşamayı bilmemiz lazım, hepimiz insanız, hepimizin kan rengi aynı, tenimizin rengi ya da hangi ülkeden geldiğimiz önemli değil. Bunların yapmaya çalıştıkları insanları kışkırtmak. Politikacılar kendi aralarında tartışıyorlar, yabancı ülkeleri kışkırtıyorlar ve bu yüzden savaşlar çıkıyor. Arkadaşlarımla konuyu konuştuğumuzda biz bu olayı olumsuz görüyoruz. Bunlar biz gençler için de iyi bir örnek değil."

Olayı basından öğrendiğini belirten Volk Marschero ise "Benim anlamadığım, bunlar hangi devirde ve hangi filmde yaşıyorlar. Her şey gerçek dışı. Bu insanları hapse mi atmak lazım bilmiyorum, Almanya'da her şey çok karışık. İnsanlar darbe planlıyorsa önlem alınması gerektiğini düşünüyorum, yoksa bunların yüzünden bazı insanlar yaralanabilir hatta ölebilir. Bu işin ucunun nereye varacağını ben de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Karin Wendel, "Darbecilere karşı en sonunda harekete geçtiler. Bu buz dağının görünen yüzü, daha fazla bir şey söyleyemem" diye konuştu.

Eşi Dieter Wendel de "Ben Almanya'da olanları duyunca biraz sarsıldım, üstelik Almanya'da... Bunların yaptıkları kabul edilebilecek bir şey değil. Almanya'da bir şeylerin değişmesi lazım, önemli olan bu" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da 7 Aralık'ta yapılan "şafak baskını" ile gözaltına alınan ve kendilerini İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger) olarak nitelendiren 25 kişiden 23'ü tutuklanmıştı.

İtalya ve Avusturya'nın yanı sıra Almanya'daki 11 eyalette yapılan baskınlarda gözaltına alınanlar "Almanya'daki siyasi sistemi devirmek isteyen bir terör örgütünün üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanacak.

Reichsbürger nedir?

Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak gören ve iç istihbaratın 2021 raporuna göre, 21 binden fazla kişinin yer aldığı grubun yüzde 5'ini aşırı sağcılar oluşturuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.