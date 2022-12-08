Almanya'da darbe planlamakla suçlanan aşırı sağcılara operasyon düzenlendi.

Operasyonun ardından tutuklananlar arasında, Reuss Hanedanı'ndan olan ve hala "Prens" unvanını kullanan Heinrich XIII Prens Reus da yer aldı.

71 yaşındaki "hanedan üyesi"nin, iktidarı ele geçirme planının merkezinde yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

[Fotoğraf: AFP]

"Darbe prensi"

Alman Zeit gazetesinde "Darbe Prensi" olarak nitelendirilen Heinrich'in, Reuss Prens ve Prensesleri I. Heinrich ile Woizlawa Feodora'nın altı çocuğundan biri olduğu biliniyor.

Aile sözcüsü, dün yaptığı açıklamada Heinrich'in, 30 yıl önce "oldukça modern ve enerjik bir girişimci" olduğunu ancak sonra radikalleşme yoluna gittiğini belirtti.

Sözcü, kendisinin Heinrich'le irtibata geçmediğini de sözlerine ekledi.

Berliner Zeitung German gazetesinin 1998'de çıkan bir sayısında, Heinrich, gayrimenkulden sanata birçok alanda faaliyet gösteren "çoklu girişimci" olarak tanımlanmıştı.

[Fotoğraf: AFP]

Savcılık iddianamesinde neler var?

Savcılığın iddianamesinde zanlılar, "Almanya'daki mevcut devlet düzenini değiştirerek, ana hatlarıyla oluşturulmuş kendi hükümet düzenlerini getirmeyi kendine hedef edinmiş terör örgütüne mensup kişiler" olarak nitelendirildi.

İddianameye göre, grup üyelerinin askeri araçlar kullanıp devlet yetkililerine şiddet uygulayarak gerçekleştirmeyi planladıkları eylemlere cinayet işleme de dahil edildi.

Grubun Kasım 2021'den itibaren darbe hazırlıklarına yoğunluk verdiği kaydedilen iddianameye göre, hazırlıklar içinde yönetim şeklinin planlanması, ekipman temini, atış eğitimi, yeni üye alımı gibi faaliyetler bulunuyor.

Heinrich XIII Prens Reuss'un İmparator olacağı ve "Konsey" ismiyle kurulacak yeni yönetimde Adalet Bakanı Birgit Malsack-Winkemann, Dışişleri Bakanı Tim Paul G, Sağlık Bakanı Melanie R, Uluslararası Hukuktan Sorumlu Bakan Mattheas H, Askeri Kol Başkanı (Genelkurmay Başkanı) Rüdiger von P'nin olmasının ön görülüyordu.

İddianamede ayrıca, dernek üyelerinin bireysel olarak küçük bir silahlı grupla Alman Federal Meclisine girmek için somut hazırlıklar yaptıklarına dair şüphelere de yer verildi.

Mevcut Alman hükümetini tanımayarak kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak tanımlayan grup üyeleri terör örgütüne üyelikten yargılanacak.

Reichsbürger nedir?

Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak gören ve iç istihbaratın 2021 raporuna göre, 21 binden fazla kişinin yer aldığı grubun yüzde 5'ini aşırı sağcılar oluşturuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken, bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.