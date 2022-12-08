Norveç'in Troms kentindeki Nord-Troms ve Senja Bölge Mahkeme, kararında, hobi için dron uçurmanın yaptırım düzenlemeleri kapsamında olmadığına hükmetti.

Yakunin'in beraat etmesine dair açıklama yapan avukatları John Christian Elden ve Bernt Heiberg, "Bölge mahkemesinin Andrey Yakunin'in Norveç'te bir suç işlemediği sonucuna varması çok sevindirici ama hiç şaşırtıcı değil." dedi.

Yakunin'in 120 gün hapis cezasına çarptırılmasını talep eden savcılık, mahkemenin kararını temyize götürdü.

17 Ekim'de gözaltına alınmıştı

Yakunin, 3 Ağustos-6 Eylül'de ana karanın kuzeyinde 800 kilometreden daha uzak bir bölgede yer alan takımadalarda dron uçurmuştu.

Bunun üzerine Yakunin, 17 Ekim'de Rusların dron uçurmasını yasaklayan yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle Hammerfest'te gözaltına alınmış, yelkenli teknesine düzenlenen baskında "dron ve elektronik cihazlarına" el konmuştu.

29 Kasım'da yargılanma süreci başlayan Yakunin'in avukatı, hem Rus hem de İngiliz pasaportuna sahip müvekkilinin İngiliz vatandaşı sayılması gerektiğini savunmuştu.

Ayrıca 47 yaşındaki Yakunin'in dağcılık ve yelken yaparken yaptığı çekimlerle yasayı ihlal etmediği ileri sürülmüştü.

Norveç, Rus şirketleri veya vatandaşlarınca işletilen uçakların, "Norveç topraklarına inmesi, kalkış yapması veya üzerinde uçmasını" yasaklamıştı.