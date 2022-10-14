Fransız basınının haberine göre Danone şirketinden yapılan açıklamada, şirket, Rusya'daki süt ve bitkisel ürünleri faaliyetlerini transfer prosedürünü başlatma kararını duyurdu.

Söz konusu işlemin, yetkili makamların onayına tabi tutulacağına ve şirkete 1 milyar euroya kadar mal olabileceğine değinildi.

Süt ve bitkisel ürünleri faaliyetleri, Danone'nin Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmına tekabül ediyor.