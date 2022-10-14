Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Danone Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekilecek
Fransız gıda şirketi Danone, Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekilecek.
Fransız basınının haberine göre Danone şirketinden yapılan açıklamada, şirket, Rusya'daki süt ve bitkisel ürünleri faaliyetlerini transfer prosedürünü başlatma kararını duyurdu.
Söz konusu işlemin, yetkili makamların onayına tabi tutulacağına ve şirkete 1 milyar euroya kadar mal olabileceğine değinildi.
Süt ve bitkisel ürünleri faaliyetleri, Danone'nin Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmına tekabül ediyor.
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