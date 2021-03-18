Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 13:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Danimarka’da Tunç Çağı’ndan kalma 3 bin yıllık kılıç bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Danimarka’nın Odense Şehir Müzesi arkeologları, ülkenin üçüncü büyük adası Funen’de 1,3 kilo ağırlığında 3 bin yıllık bronz bir kılıç buldu. Arkeologlar, kılıcın mükemmel durumda korunarak hala keskin olduğunu açıkladı.
Funen Adası’nda Odense Şehir Müzesi arkeologları, yapılan kazılarda Bronz (Tunç) Çağı’ndan kalma 3 bin yıllık kılıç buldu. Müze Küratörü Jesper Hansen, kılıcın hala keskin ve çok nadir bir eser olduğunu belirtti.
Hansen, kılıcın adak olarak sunulduğunu ve bir beze sarılı bir şekilde gömüldüğünü ifade etti.
Müze yetkilileri, kılıcın kabzasının tahta, fildişi ve boynuzdan yapılmış olması nedeniyle üzerinden numuneler alınarak, yaşının tam olarak belirleme çalışmalarının yapılacağını ifade etti.
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