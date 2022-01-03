Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Danimarka'da kuş gribi: 36 bin hindi itlaf ediliyor
[Fotoğraf: AFP Arşiv]
Danimarka'da bir çiftlikte kuş gribi virüsü tespit edilmesinin ardından 36 bin hindinin itlaf edilmeye başlandığı duyuruldu.
Danimarka Gıda ve Kontrol İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Lolland Adası'nda 36 bin hindinin bulunduğu bir çiftlikte kuş gribi virüsüne rastlandı.
Açıklamada, çiftlikte birçok hindinin ölmesinin ardından alınan örneklerde kuş gribi virüsü tespit dildiği belirtilirken, hindilere kuş gribinin yabani kaz ve ördeklerden geçmiş olabileceğine dikkat çekildi.
Bugünden itibaren hindilerin itlaf edilmeye başlandığı aktarılan açıklamada, hayvanların tamamının itlafının birkaç gün süreceği bilgisi verildi.
Etiketler: Danimarka Kuş Gribi Koronavirüs
Son Haberler
- 14:55
- 14:54
- 14:53
- 14:52
- 14:41
Sıradaki Haber
Danimarka'da 601 sığınmacı intihar girişiminde bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz