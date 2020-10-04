Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Danimarka yaklaşık 1 milyon vizonu öldürecek
[Fotoğraf: AFP]
Danimarka, koronavirüsün yayılım hızını artırdıkları gerekçesiyle ülkedeki 1 milyona yakın vizonun itlaf edileceğini duyurdu.
Konuya ilişkin açıklamayı Danimarka Çevre ve Gıda Bakanı Mogens Jensen yaptı.
Jensen, ülkedeki 41 vizon çiftliğinde koronavirüs vakalarının görüldüğünü; 20 ayrı çiftliğin de salgından etkilenmiş olabileceğini ifade etti.
Bu çiftliklerdeki toplam vizyon sayısının yaklaşık 1 milyon olduğunu belirten Jensen, "Odaklandığım kısım, vizon çiftliklerinin insanlar için enfeksiyon riski oluşturmamasıdır. Hükümet vizonların itlaf edilmesine karar verdi." diye konuştu.
İspanya'da da mayıs ayında, aynı sebeple 93 bin vizonun itlaf edilmesi kararlaştırılmıştı.
Etiketler: vizon koronavirüs vizon danimarkaSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 14:35
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