Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Danimarka Ukrayna'daki büyükelçiliğini yeniden açtı
[Kiev | Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Danimarka'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açtı.
Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Danimarka Büyükelçiliğinin kapılarını yeniden açıyor olmamız, Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına Danimarka desteğinin çok güçlü bir sembolüdür." ifadesini kullandı.
Büyükelçilik bir süre sınırlı sayıda personelle faaliyet gösterecek.
Danimarka'nın Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş açmasının ardından kapatılmıştı.
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