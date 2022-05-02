IDC, düşüşün sebebinin COVID-19 salgınları nedeniyle iç talebin zayıflaması ve güncellenmiş ürünlerin piyasaya sürülmemesi olduğunu belirtti. Eğilimin sürmesi halinde bu yıl ülkede 300 milyondan az telefon satılacağı öngörülüyor.

İlk çeyrek satışlarında Çinli üreticiler başı çekti.

Öte yandan akıllı telefon satışlarının ilk çeyrekte dünya genelinde yüzde 8,9 azaldığı bildirildi.