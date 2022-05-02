Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de akıllı telefon satışları ilk çeyrekte yüzde 14,1 azaldı
[Fotoğraf:AA]
Piyasa araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC) verilerine göre, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde 74,2 milyon telefon satıldı.
IDC, düşüşün sebebinin COVID-19 salgınları nedeniyle iç talebin zayıflaması ve güncellenmiş ürünlerin piyasaya sürülmemesi olduğunu belirtti. Eğilimin sürmesi halinde bu yıl ülkede 300 milyondan az telefon satılacağı öngörülüyor.
İlk çeyrek satışlarında Çinli üreticiler başı çekti.
Öte yandan akıllı telefon satışlarının ilk çeyrekte dünya genelinde yüzde 8,9 azaldığı bildirildi.
Etiketler: Çin
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