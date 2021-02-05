DTDV’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, çevrimiçi sunulan Siyer-i Nebi ve ilmihal dersleri 234 binden fazla kişiye ulaştı.

Hazreti Peygamber'in hayatı ve mesajlarının anlatıldığı Siyer-i Nebi dersleri her pazartesi yerel saatle 19.00’da ilmihal dersleri de her perşembe aynı saatte DTDV’nin sosyal medya hesabından canlı yayımlanıyor.

Dersler, her hafta farklı bir camide din görevlilerinin anlatımıyla gerçekleşiyor. Derslerde din görevlileri tarafından izleyicilere sorular yöneltiliyor ve doğru cevaplayanlara hediye veriliyor.

