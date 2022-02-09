Danimarka Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 82 yaşındaki Margrethe'nin aşı olmasına rağmen salı akşamı yapılan testte sonucun pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Kraliçe'nin hafif hastalık belirtileri olduğu ifade edilen açıklamada, Margrethe'nin bugün Norveç'te başlaması planlanan tatil planını iptal ederek kendini Kopenhag'daki sarayda izole ettiği ifade edildi.

II. Margrethe, 14 Ocak'ta tahttaki 50. yılını kutlamıştı. Kutlama için planlanan bazı etkinlikler COVID-19 salgını nedeniyle eylül ayına ertelenmişti.