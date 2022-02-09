Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 22:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York'ta maske takma zorunluluğu kalkıyor
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
New York Valisi Kathy Hochul, eyalette kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğunun perşembe gününden itibaren kaldırılacağını duyurdu.
New York Valisi Kathy Hochul, düzenlediği basın toplantısında, maske zorunluğunun kaldırılmasında New York'ta COVID-19 vakalarında ve hastaneye yatış oranlarında yaşanan düşüşün etkili olduğunu söyledi.
Vali Hochul, kapalı alanlara girerken aşı kartı gösterme zorunluluğunun da kalkacağını söyledi.
Hastaneler, bakımevleri, hapishaneler, okullar, kreşler, barınaklar, toplu ulaşım araçları, metro istasyonları, havalimanları ve uçaklarda ise maske takma zorunluluğu devam edecek.
5 eyalet daha maske zorunluluğunu kaldırıyor
New Jersey, California, Connecticut, Delaware ve Oregon da maske takma zorunluluğunu kaldırma kararı alan eyaletler arasında yer alıyor.
Massachusetts eyaleti ise okullarda maske zorunluğunu şubat sonunda kaldıracak.
Etiketler: ABD Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Tedbirleri Maske
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